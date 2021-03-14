بعد تدهور اقتصاد بلاده.. معارض تركي يهاجم أردوغان

محمد الفلاح - الأحد 14 مارس 2021

اتهم علي باباجان وزير المالية السابق ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم مجموعة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بإضعاف الاقتصاد والتعليم في عموم البلاد، وذلك خلال خطاب ألقاه في مدينة أماسيا شمالي تركيا.



وتابع باباجان: "إذا لم تُحل مشاكل التعليم والقانون بسرعة في تركيا سيقع أصحاب الدخل المتوسط في الفخ، لقد كنت أول من استخدم هذا المصطلح، لكن العقلية الحاكمة الآن جعلت التعليم والحقوق في القاع، لدي توصيتان مهمتان للحكومة اليوم، القانون والتعليم، دعهم يضعون هاتين النقطتين أمامهم ومن ثم سيتعافى الاقتصاد بعدها".

وأضاف باباجان: أن إصلاح الاقتصاد يكون عبر إصلاح القانون، وقال:"تمامًا مثل التعليم، من الضروري كتابة وصفة طبية للاقتصاد، ستكون هناك حزمة اقتصادية سيعلن عنها السيد أردوغان، دعونا نقدم نصيحتنا، أولًا يجب أن يكتبوا على مكاتبهم بخط كبير أن السبيل إلى تحسين الاقتصاد هو من خلال سيادة القانون".

وأردف: "ثانيًا، يجب أن تقوموا بإضفاء ثقة وديمقراطية كاملة، ثالثًا يجب أن تعملوا مع طاقم عمل نزيه ومختص، رابعًا يجب أن يكون لبرنامجكم الاقتصادي اتساق داخلي"، وتابع: "يجب أن تكون المؤسسات مثل البنك المركزي ومعهد الإحصاء ومؤسسات الدولة الأخرى مستقلة وقوية"