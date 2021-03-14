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لهذا السبب.. معارض تركي يهاجم أردوغان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 14 مارس 2021

انتقد فايق أوزتراك، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد إهانة أردوغان معارضيه الذين تساءلوا عن مصير 128 مليار دولار أهدرها صهره ووزير المالية السابق، بيرات البيرق من خزانة البنك قبل رحيله من المنصب، وقال لأردوغان: «لقد أصبحت أنت وصهرك عائقًا أمام تطور الدولة، لقد أصبحتم حجارة بالفعل تسقط على رؤوسنا ورؤوس مواطنينا».

 

وكان أردوغان استغل الحديث عن تطورات أزمة احتياطات البنك المركزي التركي، للهجوم على المعارضة التركية، خاصة حزب الشعب الجمهوري، متمنيًا أن تسقط حجارة بحجم البيرق فوق رؤوس أعضاء الحزب المعارض.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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