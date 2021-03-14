انت الان تتابع خبر الشرطة الروسية تعتقل 200 شخص في موسكو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أوقفت الشرطة الروسية 200 شخص شاركوا في "منتدى أعضاء مجالس البلديات" الذي نظمته في أحد فنادق العاصمة موسكو منظمة "روسيا المنفتحة".
وأعلنت إدارة وزارة الداخلية الروسية في بيان لها، أن "مجموعة من الأشخاص الممثلين عن منظمة اجتماعية حاولوا تنظيم فعالية شعبية مخالفين المتطلبات الوبائية القائمة"، مشيرة إلى "غياب وسائل الحماية الشخصية لدى جزء ملموس من المشاركين".
كما لفت البيان إلى أن "عناصر الأمن اكتشفوا بين المشاركين أعضاء في منظمة تم تصنيفها بأنها غير مرغوب فيها في الأراضي الروسية (منظمة روسيا المنفتحة).
وأسست منظمة (روسيا المنفتحة) من قبل رجل الأعمال الروسي المقيم في الخارج ميخائيل خودوركوفسكي الذي أمضى 10 سنوات (2003-2013) في السجن بتهمة الاختلاس.
كما لفت البيان إلى أن "عناصر الأمن اكتشفوا بين المشاركين أعضاء في منظمة تم تصنيفها بأنها غير مرغوب فيها في الأراضي الروسية (منظمة روسيا المنفتحة).
وأسست منظمة (روسيا المنفتحة) من قبل رجل الأعمال الروسي المقيم في الخارج ميخائيل خودوركوفسكي الذي أمضى 10 سنوات (2003-2013) في السجن بتهمة الاختلاس.