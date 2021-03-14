اخبار العالم

القبض على 41 متهماً بقضايا جنائية ومخالفات قانونية في بابل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر القبض على 41 متهماً بقضايا جنائية ومخالفات قانونية في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة بابل، اليوم الاحد، القبض على (41) متهما بقضايا جنائية ومخالفات قانونية في المحافظة.
المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " المفارز نفذت عمليات تحري وملاحقة لعدد من المطلوبين للعدالة في مناطق متفرقة من المحافظة بغية متابعة تنفيذ أوامر القبض وتعزيز الأمن والاستقرار".

واضاف البيان إن "عملياتها الأمنية أسفرت إلقاء القبض على (41) متهما بقضايا جنائية ومخالفات قانونية، مشيرا الى أن "مفارزها نقلت المتهمين كافة الى مراكز التحقيق الأمنية بحسب قاطع المسؤولية لإكمال الإجراءات القانونية".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا