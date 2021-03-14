القبض على عدد من السراق في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "دوريات نجدة اليرموك تمكنت من القبض على اثنين من السراق ضمن منطقة المنصور، وذلك خلال استنجاد طالب نجدة بالدورية مخبرهم بسرقة داره".

وأضافت المديرية أن "دوريات نجدة الحرية ألقت القبض على متهم وضبطت بحوزته دراجة نارية مسروقة ضمن منطقة الدولعي".

