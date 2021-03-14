انت الان تتابع خبر زيدان يحدد سبب تغيير طريقة اللعب أمام إلتشي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-03-14 | 06:47
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أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالفوز بنتيجة (2-1) خلال مواجهة إلتشي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 27 من الليجا.
وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "تغيير طريقة اللعب إلى (3-4-1-2)؟ لقد كان خيارًا استخدمناه بالفعل من أجل اللعب في العمق".
وعن ركلة الجزاء التي طالب بها راموس، وأثارت الجدل في المباراة، علق: "لن أتدخل في ذلك، والحكم يقوم بعمله وهذا كل شيء، وبدا لنا أن هناك خطأ لنا، لكن الحكم لم يحتسبه، ولا شيء آخر". وأضاف: "في النهاية فزنا، وطريقة اللعب الجديدة تكون دائمًا إيجابية، حيث كان لدينا العديد من الفرص، والنظام لم يتغير كثيرًا".
وتابع: "إلتشي فريق يدافع جيدًا ويعمل بجد، وحين يغلق أحد المنافسين منطقته، فإن الأمر يكون صعبا على أي خصم يواجهه، ونحن من يتعين علينا إيجاد الحلول لذلك".
وعن ركلة الجزاء التي طالب بها راموس، وأثارت الجدل في المباراة، علق: "لن أتدخل في ذلك، والحكم يقوم بعمله وهذا كل شيء، وبدا لنا أن هناك خطأ لنا، لكن الحكم لم يحتسبه، ولا شيء آخر".
وتابع: "إلتشي فريق يدافع جيدًا ويعمل بجد، وحين يغلق أحد المنافسين منطقته، فإن الأمر يكون صعبا على أي خصم يواجهه، ونحن من يتعين علينا إيجاد الحلول لذلك".
وأتم: "التغييرات؟ في نهاية الشوط الأول سنحت لنا الفرص، وحين نلعب بإيقاع جيد ونتحلى بالصبر تأتي الأهداف، وعلينا أن نؤمن أكثر بأنفسنا، ولكن دون جنون".
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