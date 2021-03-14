نصائح اقتصادية من داود أوغلو لـ"أردوغان".. إبدأ بنفسك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، الرئيس رجب طيب أردوغان، ببيع طائراته الخاصة قبل مطالبته المواطنين بالترشيد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الأسبق، السبت، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، وتابعتها ”الخليج 365”.



وقال داود أوغلو موجها حديثه لأردوغان إن نصيحتي لك هي أن تفعل أمرين قبل الحديث للشعب حول ترشيد شراء المركبات العامة، أولا أن تبيع طائراتك الخاصة التي يساوي ثمنها عشرات وأحيانا مئات المركبات.

وأردف قائلا "ثانيا: عندما تذهب إلى صلاة الجمعة أو التطعيم لا تأخذ أكثر من مركبتين أو ثلاث، وليس عشرات المركبات، إذا نفذت أنت هذا أولا، سيستمع الآخرون إليك”.

وفي وقت سابق كشفت تقارير إعلامية تركية عن إنفاق الخزينة العامة للبلاد 263 مليون ليرة حوالي (35 مليون دولار) في 2020 لحماية أردوغان.





تأتي هذه النفقات في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، وظروف معيشية صعبة للغاية يمر بها المواطنون.

كما تأتي أيضا رغم أن الرئيس أردوغان نفسه لا يفوت أية مناسبة إلا ويخرج مطالبًا المواطنين بتحمل فشله الاقتصادي بعد أن عجز عن إيجاد مخرج من الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها بسياساته الخاطئة.

خفض الديون

في سياق آخر انتقد داود أوغلو تصريحات أردوغان التي قال خلالها: “سنتخذ الإجراءات اللازمة لخفض الديون بالنقد الأجنبي”.

متسائلا: “ألم يقل صهرك عندما كان وزيرا للخزينة والمالية، لماذا تنشغلون بالعملة الأجنبية، لماذا تهتمون بالعملة الأجنبية؟ ألم يكن هو الذي قال ذلك؟”.





وأوضح زعيم حزب المستقبل ، أن “الأزمة ليست في اللجنة بل في عقل أردوغان نفسه وجهله الاقتصادي، إذا كان هذا ضروريا، فلماذا لم تنشئ وتدير لجنة استقرار الأسعار من قبل؟، تقول الآن حزمة الإصلاح الاقتصادي. لا اقتصاد ولا إصلاحات ولا حزمة”.

وأعلن أردوغان عن حزمة إصلاحات في القانون والاقتصاد، مشيرا إلى أنه “سيحد من شراء المركبات العامة، بغرض الترشيد”.