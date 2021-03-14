سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 14 مارس 2021.. انهيار الليرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حافظ سعر الدولار على مكاسبه القوية مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد في تعاملات السوق السوداء.

وترواح دولار السوق السوداء ما بين 11500 و11600 ليرة للدولار الواحد، وكان قد قفز ظهر السبت مسجلا 12400 ليرة للدولار الواحد.

وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها بسبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد.

وأغلق صرافون محالهم، فيما رفضت العديد من المتاجر التعامل بالليرة تخوفا من المزيد من الانهيار في قيمتها فيما حرصت على التعامل بالدولار.

وتظاهر الآلاف في وسط بيروت للمطالبة بحكومة مستقلة جديدة لإخراج لبنان من أزمته المتفاقمة وسط تزايد الإحباط من الانهيار المالي في البلاد.

وتمثل الأزمة الاقتصادية في لبنان أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

وانطلقت في بيروت مسيرة بدعوة من مجموعات المجتمع المدني وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت باتجاه مقر البرلمان.

وبعد انتهاء المسيرة حاول المحتجون كسر أبواب الحديد الموضوعة على مداخل مجلس النواب وتمكن عدد منهم من إزالة جزء منه، ما أدى إلى إطلاق القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع باتجاههم.

ودخل الوضع الاقتصادي في لبنان نفقا مظلما لا تعرف نهايته مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار لمستويات غير مسبوقة.

وتسببت الأزمة المالية في لبنان، التي اندلعت في أواخر 2019، في فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم وتجميد الحسابات المصرفية ووقوع كثيرين في براثن الفقر والجوع.

البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.