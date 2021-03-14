سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 14 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زاد سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد، في تعاملات السوق السوداء فيما استقر في البنوك.

وسجل سعر الدولار في هذه السوق 380 جنيها ، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي البنوك بلغ متوسط سعر العملة الأمريكية 397.05 جنيه للشراء و380.9 جنيه للبيع.

وحصل السودان في وقت سابق من السعودية على تجديد لتعهدها بمنحة قيمتها 1.5 مليار دولار كانت أعلنت عنها لأول مرة في 2019.



ومن المتوقع وصول جزء من المساعدات على هيئة إمدادات من القمح والأدوية والمواد البترولية والسلع الأخرى التي تشتد حاجة السودان إليها. وأن لجانا مشتركة ستحدد كيفية وصول 1.2 مليار دولار من المنحة السعودية.

في الوقت نفسه، واصلت معدلات التضخم ارتفاعها الجامح في السودان، لتسجل أعلى مستوى لها في عقود.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن التضخم السنوي قفز إلى 330.78 % في فبراير/ شباط من 304.33 % في يناير/كانون الثاني.

وخفض السودان، الذي يشهد أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، في الشهر الماضي قيمة العملة بشكل كبير في مسعى للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على إعفاء من الدين.

وجاء قرار الخرطوم إنفاذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد والذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي.

وأقدمت الحكومة السودانية على هذه التدابير بعد تراجع غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، إذ تجاوز الدولار 400 جنيه خلال الفترة الماضية، لكن منذ يومها حدث استقرار ملموس في سعر الصرف.

وتبلغ احتياطيات السودان 234 مليون دولار، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يكفي واردات 0.4 شهر للبلد شديد الاعتماد على أموال المانحين.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي لدى البنوك 452.11جنيه للشراء و454.37 جنيه للبيع، وبلغ متوسط سعر الإسترليني 528.14 جنيه للشراء و530.78 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وجاء سعر الريال السعودي في السودان لدى بنك السودان المركزي عند 101.06 جنيه للشراء، و101.56 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 103.20 جنيه للشراء و103.72 جنيه للبيع.

وعن سعر الدينار الكويتي لدى البنوك الرسمية سجل 1250.99 جنيه للشراء، و1257.25 جنيه للبيع.