مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: إيران تلعب دورًا مدمرًا في المنطقة وتدعم الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، أن إيران تلعب دورًا مدمرًا في المنطقة وتدعم الإرهاب ومليشياته.



وأضاف المعلمي، في حوار مع "فوكس نيوز" الأمريكية، أن "إيران تقدم التمويل والأسلحة والدعم لجماعات إرهابية بينها مليشيات الحوثي".

وأشار مندوب السعودية إلى أن "إيران تحاول استهداف المدن والمنشآت النفطية السعودية بالصواريخ والطائرات المفخخة من خلال مليشيات الحوثي".

ولفت إلى أن "هجمات مليشيات الحوثي ضد السعودية تثبت أنها لا تؤمن سوى بالسلوك الإرهابي لتحقيق أهدافها السياسية الضيقة

وشدد المعلمي على أن "السعودية من أكبر مانحي المساعدات الإنسانية لليمن".

وكان اليمن أكد أن خطورة تصعيد مليشيا الحوثي لا تكمن فقط في تفاقم الأزمة الإنسانية، ولكن في القضاء "كليا على المسار السياسي".

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أنه "منذ مبادرة الإدارة الأمريكية الجديدة بدعم عملية السلام في البلاد والدعوة إلى تحقيق سلام شامل ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، استجابت الحكومة اليمنية لكن المليشيا الحوثية قابلت ذلك بفتح جبهات جديدة وتصعيد عدوانها العسكري على المدنيين في مأرب وتعز والحديدة".