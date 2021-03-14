شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معارض تركي يوجه انتقادات حادة لأردوغان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتقد فايق أوزتراك، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد إهانة أردوغان معارضيه الذين تساءلوا عن مصير 128 مليار دولار أهدرها صهره ووزير المالية السابق، بيرات البيرق من خزانة البنك قبل رحيله من المنصب، وقال لأردوغان: «لقد أصبحت أنت وصهرك عائقًا أمام تطور الدولة، لقد أصبحتم حجارة بالفعل تسقط على رؤوسنا ورؤوس مواطنينا».



وكان أردوغان استغل الحديث عن تطورات أزمة احتياطات البنك المركزي التركي، للهجوم على المعارضة التركية، خاصة حزب الشعب الجمهوري، متمنيًا أن تسقط حجارة بحجم البيرق فوق رؤوس أعضاء الحزب المعارض.