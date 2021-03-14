شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحان من «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» حول «دي إكس بي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد بنكا الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي في إفصاحين منفصلين أنهما لا يتوقعان أي تأثير سلبي على مركزهما المالي نتيجة لقرار الجمعية العمومية لشركة دي إكس بس إنترتينمنتس بتحويل الدين المصرفي ذي الأولية المستحق في ذمة الشركة المكتسب من عند بنك الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي.

يشار إلى إلى أن الجمعية العمومية لشركة دي إكس بي إنترتينمتس، وافقت على البند رقم 8، والذي ينص على الموافقة على تحويل الدين المصرفي ذو الأولوية المستحق في ذمة الشركة المكتسب من عند بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي من قبل شركة مراس للوجهة الترفيهية اعتباراً من 28 فبراير 2021 برصيد مستحق 4.27 مليار درهم إلى 53.39 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 1 درهم لكل سهم في رأس مال الشركة بسعر تحويل قدره 0.08 درهم لكل سهم.