شكرا لقرائتكم خبر عن أين توجهت استثمارات بنوك الإمارات في عام الجائحة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

وصل النمو السنوي في الاستثمارات الأجنبية لبنوك الإمارات إلى 14.2% في العام الماضي لترتفع من 399 مليار درهم في ديسمبر 2019 إلى 455.8 مليار درهم في ديسمبر 2020. وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة في سندات الدين ارتفعت بحوالي 18% في 2020 من 253.7 مليار درهم إلى 290.5 مليار درهم، أي أنها ضخت حوالي 36.8 مليار درهم في سندات الدين في العام الماضي.

وفي المقابل تراجعت استثمارات البنوك العاملة في الدولة في أسواق الأسهم وبحوالي 14.8% إلى 9.2 مليار درهم في نهاية العام الماضي مقابل 10.8 مليار درهم في نهاية 2019. وارتفعت استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 12.4% في 2020 إلى 111.4 مليار درهم، مقابل 99.1 مليار درهم في نهاية 2019، أي بواقع 12.3 مليار درهم.

وارتفعت الاستثمارات الأخرى للبنوك العاملة في الدولة بحوالي 4% إلى 44.7 مليار درهم، مقابل 43 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019.

أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن استثمارات البنوك التقليدية العاملة في الدولة نمت بحوالي 17.6% في العام الماضي لتصل إلى 380 مليار درهم مع نهاية ديسمبر 2020، مقابل 323 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019. واستثمرت البنوك التقليدية حوالي 47.3 مليار درهم في سندات الدين في العام الماضي بارتفاع وصل معدله إلى 20.3% لتصل القيمة الإجمالية لاستثماراتها في سندات الدين مع نهاية 2020 إلى 280.1 مليار درهم مقابل 232.8 مليار درهم في نهاية 2019.

وتراجعت استثماراتها في الأسهم في العام الماضي بحوالي 11.1% إلى 6.4 مليار درهم مقابل 7.2 مليار درهم في نهاية 2019. وارتفعت استثماراتها في الأوراق المالية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 17.6% إلى 58.8 مليار درهم مقابل 50 مليار درهم في نهاية 2019.

التقليدية تضخ 47.3 مليار في سندات الدين والإسلامية تخفض استثماراتها 21.8%

تراجعت القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك الإسلامية العاملة في الدولة في العام الماضي بحوالي 0.3% إلى 75.8 مليار درهم مقابل 76 مليار درهم في نهاية العام السابق، وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن قيمة استثمارات البنوك الإسلامية في السندات تراجعت بحوالي 21.8% إلى 10.4 مليار درهم، مقابل 13.3 مليار درهم في نهاية 2019. وتراجعت كذلك قيمة استثماراتها في الأسهم بحوالي 22.2% في 2020 إلى 2.8 مليار درهم مقابل 3.6 مليار درهم في نهاية 2019.

وارتفعت استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 7.1%، وبواقع 3.5 مليار درهم، إلى 52.6 مليار درهم مقابل 49.1 مليار درهم في نهاية العام السابق.

البنوك الوطنية تضخ 31.8 مليار في سندات الدين و12.3 مليار محفوظة لأجل

رفعت البنوك الوطنية في الإمارات استثماراتها الإجمالية بحوالي 12.3% في العام الماضي لتصل إلى 404.2 مليار درهم مقابل 359.9 مليار درهم في نهاية العام السابق. ونمت استثماراتها في سندات الدين بمعدل 15.1%، وبواقع 31.8 مليار درهم، إلى 242.2 مليار درهم مقابل 210.4 مليار درهم في نهاية 2019.

وتراجعت في الوقت نفسه قيمة استثمارات البنوك المحلية في الأسهم بحوالي 14% في 2020 إلى 9.2 مليار درهم، مقابل 10.7 مليار درهم في نهاية 2019. وارتفعت قيمة استثماراتها في الأوراق المالية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 12.8% إلى 108.1 مليار درهم مقابل 95.8 مليار درهم في نهاية 2019، أي بواقع 12.3 مليار درهم.

رفعت البنوك الأجنبية العاملة في الدولة قيمة استثماراتها الإجمالية بحوالي 32% في العام الماضي على 51.8 مليار درهم مقابل 39.1 مليار درهم، وزادت استثماراتها في سندات الدين بحوالي 35.3% إلى 48.3 مليار درهم مقابل 35.7 مليار درهم في نهاية 2019، أي بواقع 12.6 مليار درهم، واستقرت في الوقت نفسه استثماراتها في الأوراق المالية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق عند 3.3 مليار درهم.

وتخارجت البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بشكل كلي من الاستثمار في الأسهم في العام الماضي، ولم تكن قيمة هذه الاستثمارات تزيد عن 100 مليون درهم في نهاية 2019.





أظهرت بيانات المركزي أن بنوك أبوظبي رفعت استثماراتها الإجمالية في العام الماضي بحوالي 11.3% إلى 240 مليار درهم، مقابل 215.6 مليار درهم في نهاية 2019. وزادت استثماراتها في السندات بحوالي 14.3% إلى 208.6 مليار درهم، مقابل 182.5 مليار درهم في نهاية 2019، أي بواقع 26.1 مليار درهم.

وقلصت بنوك أبوظبي استثماراتها في الأسهم بحوالي 10% إلى 3.6 مليار درهم مقابل 4 مليارات درهم في نهاية 2019. وخفضت استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 2.2% إلى 17.8 مليار درهم مقابل 18.2 مليار درهم في نهاية العام السابق.

بنوك أبوظبي تضخ 26.1 مليار في السندات و17.5 مليار لبنوك دبي

رفعت بنوك دبي في العام الماضي قيمة استثماراتها الإجمالية بحوالي 16.5% إلى 181.1 مليار درهم مقابل 155.5 مليار درهم. وزادت استثماراتها في سندات الدين بحوالي 33.8% إلى 69.3 مليار درهم، مقابل 51.8 مليار درهم، أي بواقع 17.5 مليار درهم.

وخفضت في الوقت نفسه استثماراتها في الأسهم بحوالي 32.4% إلى 2.5 مليار درهم، مقابل 3.7 مليار درهم في نهاية 2019. وزادت استثماراتها في الأوراق المالية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 10.6% إلى 78.2 مليار درهم، مقابل 70.7 مليار درهم في نهاية 2019، بواقع 7.5 مليار درهم.



رفعت بقية البنوك العاملة في الإمارات الأخرى في الدولة استثماراتها الإجمالية بحوالي 24.4% إلى 34.7 مليار درهم مقابل 27.9 مليار درهم في نهاية 2019. وزادت استثماراتها في سندات الدين بواقع 800 مليون درهم إلى 12.6 مليار درهم، مقابل 11.8 مليار درهم في نهاية العام السابق. واستقرت قيمة استثماراتها في الأسهم عند 3.1 مليار درهم.

وزادت في الوقت نفسه قيمة استثماراتها في الأوراق المالية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 51% إلى 15.4 مليار درهم مقابل 10.2 مليار درهم في نهاية العام السابق، أي بواقع 3.2 مليار درهم.