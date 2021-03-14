شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود الحكومة لتطوير قدرات العاملين.. أبرزها تدريب 31 ألف موظف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من إعداد تقريرها بشأن ما ورد بالبيان الذى ألقته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام المجلس عن موقف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تنفيذ برنامج الحكومة

وتضمن بيان الوزارة عدد من المحاور، وكشف المحور السادس بعنوان "التدريب وبناء القدرات" عن جهود الوزارة فى هذا المجال والتى تمثلت فى الآتى:

- إطلاق مشروع بناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى من خلال تصميم العديد من البرامج التدريبية وبالأخص المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

- نتج عن المشروع تدريب 31 ألف موظف على عدة برامج أبرزها برنامج وطنى 2030، دبلومة القيادة التنفيذية للمرأة والشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة وجامعة ميترورن ستيت الأمريكية، فضلا عن تنفيذ دبلومة إدارة الأعمال التنفيذية للقيادات وبرنامج مسئول حكومى محترف ودبلومة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة أسلسكا الفرنسية، وبرنامج الوكيل البرلمانى بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية

- إطلاق مشروع رواد 2030، بهدف تنمية قدرات ومهارات الشباب وقد نتج عن ذلك تقديم المساعدة لنحو 700 مشروع وتوفير نحو 25 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة واستفادة نحو 340 شاب وفتاة من البرامج التى أطلقها المشروع لدراسة الماجستير فى ريادة الأعمال

- إطلاق جائزة التميز الحكومى بهدف تحفيز ونشر ثقافة الجودة والتميز في المؤسسات الحكومية

- إطلاق مبادرة كُن سفيرا التى تستهدف نحو 1000 شاب وفتاة من كافة المحافظات المصرية

- تنفيذ معهد التخطيط القومى البرامج التدريبية وبرامج الماجستير المهنى والأكاديمى فضلا عن إصدار التقارير العلمية والتنموية