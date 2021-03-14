استمرار المعارك بين الجيش اليمني والحوثي في عدة محافظات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 مارس 2021 07:09 صباحاً - منذ 10 دقائق

تتواصل المعارك بين قوات الجيش الوطني اليمني ومليشيات الحوثي على جبهات عدة في محافظات حَجة وتعز ومأرب، حيث تشهد مديرية عبس الساحلية في حَجة اشتباكات عنيفة بعد إحراز الجيش الوطني تقدما في 10 قرى على الطريق الدولي بين اليمن والسعودية.

وفي مأرب، تتواصل المعارك على الجبهات غربا وجنوبا، ولا سيما في صرواح والكسارة والمشجح وهيلان. أما في تعز، فقد سيطر الجيش على مواقع في مديرية مقبنة، ويسعى للسيطرة على منطقة البَرْح الرابطة بين تعز والمناطق الساحلية.

وقال مصدر عسكري يمني إن قوات الجيش الوطني سيطرت على جبل القَرْقَرة في محيط منطقة الطُّوير الأعلى بمديرية مقبنة غربي محافظة تعز.

وقال المصدر للمركز الإعلامي للجيش الوطني إن 35 مسلحا من جماعة الحوثي قتلوا في المعارك الدائرة بالجبهة الغربية لمحافظة تعز خلال 24 ساعة، ولم يكشف المصدر عن خسائرِ الجيش الوطني.

وتتواصل المواجهات في جبهات غربي تعز المختلفة، ومنها منطقة البَرْح. وأوضح المصدر أن فرقا مختصة تعمل بشكل مكثف لإزالة الألغام التي زرعت في مناطق المواجهات.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر محلية قولها إن القوات الحكومية استعادت السيطرة على جبل القرقرة في الريف الغربي لمحافظة تعز، بعد معارك عنيفة دارت بين الجانبين.

استمرار المعارك

وأشارت المصادر إلى أن هذا التقدم جاء غداة السيطرة على جبل الزهيب وأجزاء من جبل العرف في مديرية مقبنة، مؤكدة سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، وأن المعارك لا تزال مستمرة بين الطرفين في المديرية ذاتها “وباتت قوات الجيش قريبة من منطقة البرح”.

يذكر أن القوات الحكومية بدأت عملية عسكرية في الريف الغربي لتعز منذ نحو أسبوعين، وحققت تقدما في مناطق عدة بمديريات المعافر وحبشي ومقبنة.

وتسيطر القوات الحكومية على مدينة تعز، بينما يسيطر الحوثيون على أجزاء من أطراف المدينة ويفرضون عليها حصارا منذ نحو 5 سنوات.