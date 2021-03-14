شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا فرنسا: 30 ألف إصابة جديدة وتطعيم 5 ملايين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا اقترب من 30 ألف حالة أمس السبت في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح خمسة ملايين.

وأظهرت البيانات أنه مع مواجهة الحكومة صعوبة في احتواء الانتشار سجلت فرنسا 29759 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس السبت ارتفاعا من 25229 في اليوم السابق.

وارتفع عدد المتوفين من الفيروس في المستشفيات 169 شخصا إلى 64978 في حين ارتفع عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة 37 إلى 4070، مع تزايد الضغط على المستشفيات الفرنسية وسط ارتفاع أعداد الحالات. وتحتل فرنسا المركز السادس عالميا في إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 بعد بريطانيا.