شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 جراء تحطّم طائرة عسكرية في كازاخستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخران بجروح بالغة، جراء تحطّم طائرة عسكرية واحتراقها، عند محاولتها الهبوط بمطار في ألماتي كبرى مدن كازاخستان.

وأوضحت السلطات الكازاخستانية أنه نُقل الناجيان إلى المستشفى، حيث وضعا في العناية المشددة ووضعهما حرج "للغاية".

وكانت الطائرة العسكرية وهي من طراز أنطونوف "إن-26" متّجهة من العاصمة نور-سلطان إلى ألماتي، وفق وزارة الطوارئ، التي أشارت إلى أن المطار فقد الاتصال بالطائرة عند الساعة 17,22 بالتوقيت المحلي.