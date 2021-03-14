شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد أنها سجلت عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي ارتفاعا من سبع إصابات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وتراجع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى عشر مقابل 17 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90044 حالات ، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.