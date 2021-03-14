شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" ينظم ورشة عمل لمناقشة تحديات التعليم فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح محمد فايق ، رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ، اليوم الأحد، ورشة عمل "التعليم بين الواقع والمأمول " تهدف الورشة الى مناقشة واقع التعليم المصري ومشكلاته، والتحديات التي تواجهه في ظل جائحه كورونا ، بهدف الخروج بتوصيات للارتقاء بالعملية التعليمية.

يشارك في اللقاء خبراء التعليم وأساتذة الجامعات، وممثلين للهيئات الحكومية والتشريعية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميين.

وكان محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أكد فى تصريحات صحفية ، أن حق التعليم هو أحد الحقوق الأساسيّة للإنسان، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، نظراً لأنه يعد بمثابة قوّة تمكّن الأفراد من تحقيق الرفاهية الفرديّة والاجتماعيّة، إذ يعتبر حماية حق التعليم أمراً إلزامياً ، لجميع الأفراد دون وجود أي شكل من أشكال التمييز.