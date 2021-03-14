شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا البرازيل .. 76 ألف إصابة جديدة و1997 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الصحة بالبرازيل أمس السبت أنها سجلت 76178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و1997 وفاة.
وسجلت البرازيل 11 مليونا و439558 إصابة، و277102 وفاة في المجمل.
محمد يوسف
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