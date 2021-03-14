شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يشكل لجنة عسكرية للتحقيق في حادث «السلط» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمر العاهل الأردني عبدالله الثاني أمس، بتشكيل لجنة طبية عسكرية من الخدمات الطبية الملكية تتسلم ملف قضية مستشفى السلط الحكومي، بعد حادث انقطاع الأوكسجين التي راح ضحيتها 7 مرضى.

وطلب العاهل الأردني من اللجنة التي تضم فريقا طبيا من الخدمات الطبية، تزويده بتقرير من نتائج التحقيق.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة تحمل حكومته المسؤولية الكاملة عما جرى في مستشفى السلط الحكومي بعد وفاة 7 مرضى جراء انقطاع الأوكسجين عنهم.

وقال الخصاونة في إيجاز صحفي إن الحكومة لن تتوارى عن المسؤولية حيال ما حدث في مستشفى السلط أو تبرر ذلك، مشيرا إلى أنه تم إعلان الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات لمنع تكرار ما حدث في مستشفى السلط، موضحا أن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق، وستعمل على تصويبها ومعالجة هذه الاختلالات.