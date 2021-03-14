شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزير الصحة الأردني بعد وفاة 6 مرضى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وسائل إعلام رسمية في الأردن، إن وزير الصحة، نذير عبيدات، استقال، أمس السبت، بعد وفاة ستة أشخاص بسبب انقطاع الأكسجين في مستشفى يعالج مرضى فيروس كورونا ، كما انتشرت قوات الشرطة لإبعاد أقارب للمتوفين يتملكهم الغضب.

وأصاب انقطاع الأكسجين في وقت سابق أمس وحدات الرعاية الفائقة والولادة ومصابي كورونا في مستشفى السلط الحكومي الجديد غربي العاصمة عمان.

وذكر متحدث باسم الحكومة، أن رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، طلب من عبيدات الاستقالة بسبب الحادث الذي قال الوزير إنه يتحمل «المسؤولية الأخلاقية» عنه.

وقال عبيدات، إن التحقيقات الأولية توصلت إلى أن الوفيات الستة وقعت بسبب انقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن الوحدات بالمستشفى، وإن ممثلي الادعاء تولوا القضية.

ووصل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إلى مستشفى السلط الحكومي، عقب وفاة المرضى جراء انقطاع الأكسجين.

وتفقّد الملك عبدالله الثاني الأوضاع داخل المستشفى.

وأصدر رئيس الوزراء الأردني تعليمات في وقت سابق بإجراء تحقيق فوري في الحادث.

وشدّد الخصاونة على أنّ «التحقيق سيكون واضحا وشفّافا وشاملا، وستُعلن كلّ تفاصيله على الملأ».

كما أوضح أنه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح؛ لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن «يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون».

ويواجه الأردن زيادة كبيرة في إصابات كوفيد 19 تعود أساسًا إلى التفشي السريع للسلالة البريطانية من فيروس كورونا. وأعلنت السلطات الأسبوع الماضي إجراءات أشد صرامة لكبح انتشار المرض، وأعادت فرض العزل العام أيام الجمعة.