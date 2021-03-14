شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الروسية تعتقل 200 معارض في موسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الداخلية الروسية إن الشرطة اعتقلت نحو 200 بينهم عدة شخصيات بارزة بالمعارضة خلال اجتماع سياسيين مستقلين ومعارضين في موسكو أمس السبت.

جاءت الاعتقالات وسط حملة على معارضي الكرملين بعد اعتقال وسجن السياسي المعارض أليكسي نافالني الذي عاد إلى روسيا في يناير بعد علاجه من التسمم في هجوم بغاز أعصاب في سيبيريا.

وقال أندريه بيفوفاروف الذي نظم الاجتماع الذي كان مقررا أن يُستأنف اليوم لمحطة صدى موسكو الإذاعية إن المنتدى كان تجمعا لأعضاء في المجالس البلدية في مختلف أنحاء روسيا.

وبيفوفاروف مدير تنفيذي لمنظمة «روسيا المنفتحة» التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها والتي أسسها قطب النفط السابق المنفي والمعارض للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي.

وأثناء انعقاد المنتدى دخلت الشرطة المبنى وبدأت في اعتقال الحضور واقتيادهم إلى سيارات تابعة لها تنتظر في الخارج بحسب ما ظهر في لقطات مصورة لقناة (تي.في راين) ووكالات أنباء روسية.

وقال مكتب وزارة الداخلية الروسية في موسكو إن نحو 200 شخص اعتقلوا وإن التحقيق مستمر.

وقالت الشرطة إن المحتجزين لم يتبعوا الإجراءات الصحية المناسبة للوقاية من فيروس كورونا، رغم أن اللقطات أظهرت استخدام معظمهم للكمامات. وأضافت الشرطة أن بعض الذين حضروا المنتدى لهم صلات مع «منظمة غير مرغوب فيها».

وقالت الشرطة إن «نسبة كبيرة من المشاركين لم تكن معهم أدوات الحماية الشخصية.

و كان من بين المشاركين أعضاء من منظمة تعد أنشطتها غير مرغوب فيها على الأراضي الروسية».

ونشرت جماعة (أو.في.دي-إنفو) التي ترصد اعتقال المحتجين السياسيين قائمة بأكثر من 170 قالت إنهم اعتقلوا.

ومنظمة روسيا المنفتحة هي واحدة من أكثر من 30 جماعة وصفتها موسكو بأنها غير مرغوب فيها ومحظورة بموجب قانون تم إقراره في عام 2015.