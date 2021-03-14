شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تقتل 6 من قوات الأمن بهجوم شمال أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ستة عناصر من قوات الأمن الأفغانية، على الأٌقل، حتفهم في هجوم شنته حركة طالبان على موقع متقدم في منطقة خان آباد بإقليم قندوز، شمالي البلاد، ليلة أمس الأول الجمعة، حسبما أفادت مصادر. ونقلت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية أمس السبت عن المصادر، التي لم تفصح عن هويتها، القول إن حركة طالبان احتجزت أيضا خمسة من عناصر القوة الأمنية رهائن. وأضافت المصادر إن الموقع سقط في أيدي المسلحين في أعقاب الهجوم.

من جهة أخرى، قال مصدر أمني إن خمسة من عناصر طالبان قتلوا في الهجوم.

وكان مسؤولون قد قالوا إن انفجارا قويا بسيارة مفخخة وقع قرب مركز للشرطة في ولاية هرات غرب أفغانستان مساء الجمعة، مما أدى إلى سقوط سبعة قتلى على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وقال سيد عبدالواحد قتالي حاكم الولاية إن من بين القتلى نساء وأطفال، مضيفا إن 53 على الأقل بينهم مدنيون وأفراد من قوات الأمن أصيبوا في الانفجار.

وأضاف قتالي إن أضرارا لحقت أيضا بعشرات المنازل والمتاجر القريبة، وهرع رجال الإنقاذ إلى موقع الانفجار لمساعدة العديد من المحاصرين تحت الأنقاض.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن مسؤولين محليين يلقون باللائمة على متمردي حركة طالبان. يأتي ذلك فيما قتل، أو جرح، ما لا يقل عن 30 من أفراد الأمن والمدنيين في هجمات وحوادث أمنية في 10 محافظات، بحسب الأجهزة الأمنية.

وتشهد أفغانستان أعمال عنف، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى التوصل لتسوية للصراع الدائر بين طالبان والحكومة.

من جهة أخرى، قال مجلس الأمن القومي الأفغاني أمس إن الحكومة الأفغانية أكدت مشاركتها في مؤتمري سلام منفصلين أحدهما تدعمه الولايات المتحدة والآخر ترعاه روسيا.

وقال مسؤولون إنه من المقرر عقد المؤتمر المدعوم من روسيا يوم الخميس المقبل، بينما سيعقد المؤتمر الآخر الذي ترعاه الولايات المتحدة في تركيا الشهر المقبل.