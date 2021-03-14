شكرا لقرائتكم خبر عن شباب غاضبون من البلوش يهاجمون موقعا عسكريا إيرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحرق غاضبون من البلوش عددا من زوارق الدوريات التابعة لقوات النظام الإيراني أمس بحسب ما أكدت المعارضة الإيرانية، وقالت المعارضة في رسالة أرسلت لـ(اليوم) إن الاحتجاجات بدأت في مدينة هوسك بمحافظة هرمزكان بعد أن قتلت قوات النظام أحد الأشخاص، وأشارت الرسالة إلى أن عناصر من القوات البحرية التابعة للنظام الإيراني في ميناء كوهستاك بمحافظة هرمزكان أطلقت النار على عدد من ناقلي الوقود يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل وإصابة اثنين منهم.

وقالت المعارضة بعد مقتل وجرح هذين المواطنين، اشتبك المواطنون البلوش مع عناصر النظام في ميناء كوهستاك احتجاجًا على مقتلهم، حيث أصيب أحد المتظاهرين برصاصة في ساقه.

وأكدت المعارضة أن حالة من التوتر تسود المدينة فيما استقدمت قوات النظام تعزيزات لقمع متظاهري البلوش في ميناء كوهستك، وقال المتحدث باسم مجاهدي خلق الإيرانية مخاطبا الشباب المنتفضين في ميناء كوهستك وسيريك قائلا: تحية لناقلي الوقود الشهداء والجرحى مرحبا بانتفاضة أبطال كوهستك.

وقالت وكالة أنباء إيرانية أمس إن عددا من أفراد خفر السواحل في جنوب إيران أصيبوا عندما هاجم موقعهم حشد أغضبه مقتل شخص يُعتقد أنه مهرب وقود إثر إطلاق النار عليه.

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن الرجل قُتل الجمعة في اشتباكات مع خفر السواحل الذي كان يتعقب المهربين في مياه الخليج بمنطقة سيريك.

ونقلت الوكالة عن حسين دهاقي قائد خفر السواحل في إقليم هرمزجان في جنوب إيران قوله إن حشدا هاجم موقعا لخفر السواحل في منطقة كوهستاك في وقت لاحق وأصاب عددا من أفراده.

من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم شركة الملاحة البحرية الإيرانية، علي غياثيان، أن جسما متفجرا أصاب سفينة تجارية إيرانية عندما كانت تبحر في المياه الدولية بالبحر المتوسط، مما أدى إلى إلحاق أضرار بجزء منها.

ونقلت وكالة أنباء (إرنا) أمس عن غياثيان قوله إن الهجوم الذي تعرضت له سفينة الحاويات «إيران- شهركرد»، وقع الأربعاء في المياه الدولية بالبحر المتوسط، مما أسفر عن تضرر جزء من هيكلها، دون وقوع خسائر بشرية.

وأضاف: «تعود هذه السفينة لشركة الشحن البحري الإيرانية، وكانت متجهة من إيران إلى أوروبا».

وأشار غياثيان إلى أنه «بعد اصطدام الجسم المتفجر بالسفينة، وقع حريق جزئي في مكان الانفجار، وقد تم احتواؤه سريعا بجهود القبطان وطاقم السفينة».