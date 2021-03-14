30 مليون مصاب بكورونا في أمريكا.. وحملة التطعيم تتجاوز 101 مليون مستفيد

جدة - عبدالحي حسين - تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، مساء السبت، 30 مليون حالة، بينما تخطى عدد الوفيات مستوى 545 ألفا.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن عدد الإصابات المسجلة بالمرض بلغ حتى الآن 30 مليون حالة، منها 545,592 وفاة و22,031,380 شفاء.

هدا وقد أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم بجرعة أولى أو اثنتين تطعيم أكثر من 101 مليون شخص ضد كوفيد-19 في البلاد.

وأضافت المراكز أنه تم توزيع 133 مليونا و337525 جرعة في أنحاء الولايات المتحدة حتى صباح الجمعة، وأشارت إلى أن هذه الحصيلة تشمل لقاحات “مودرنا” و”فايزر – بيونتيك” و”جونسون آند جونسون”.

وأفادت بأن 65 مليونا و965305 أشخاص تلقوا جرعة واحدة على الأقل، في حين أتم 35 مليونا و159 شخصا جرعتي التطعيم.