إسرائيل: أذرع إيران تعزز المليشيات بسوريا والعراق ولبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، السبت، أن أذرع إيران تنتشر عبر المنطقة وتعزز من قوة المليشيات في سوريا والعراق وترسل أسلحة للبنان.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي بين جانتس واللواء عاموس يادلين - رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق- بشأن ملف البرنامج النووي الإيراني والتحديات الأمنية التي تشكلها طهران بالمنطقة.

وتابع جانتس: "نعمل على تعطيل تطوير إيران للأسلحة والقدرات العسكرية الجوية والبحرية والبرية".

وتطرق جانتس إلى ما شهدته ناقلات النفط الإيرانية مؤخرا قائلا: "أذرع طهران منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، والنظام الإيراني يعزز المليشيات في العراق وسوريا ويرسل أسلحة إلى لبنان عن طريق البحر والجو والبر".

وأضاف: "لن أتحدث عما فعلناه وما لم نفعله، من واجب تل أبيب العمل في جميع المجالات".