شكرا لقرائتكم خبر عن «مفخخة» تقتل 8 وتدمر 14 منزلاً في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قُتل 8 أشخاص على الأقل، وأصيب 47 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في ولاية هرات بغربي أفغانستان أمس (السبت)، وتوقع مسؤولون حكوميون، أن ترتفع حصيلة قتلى الانفجار الذي دمر 14 منزلاً؛ لأن عدداً من الجرحى في حالة حرجة، بحسب المتحدث باسم مستشفى الولاية رفيق شيرازاي. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق آريان، إن أحد القتلى و11 من المصابين من أفراد قوات الأمن الأفغانية، بينما كان الباقون مدنيين، وبينهم نساء وأطفال. وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فإن أصابع الاتهام تشير إلى تورط حركة طالبان أو «داعش».

وأدان مجلس الأمن الزيادة «المقلقة» في الهجمات التي تستهدف المدنيين في أفغانستان رغم عقد طالبان والحكومة الأفغانية محادثات متقطعة في قطر. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن العديد من عمليات القتل بينما تبادلت طالبان والحكومة الاتهامات بمحاولة تخريب جهود التوصل إلى اتفاق سلام.

ودفعت الوتيرة البطيئة للمحادثات والعنف المتزايد الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي إلى تقديم «اقتراح سلام».