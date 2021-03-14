شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستعيد الكونغرس الأمريكي «سلطة إعلان الحرب» ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يخطط مشرعون أمريكيون إلى إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس بدلاً من البيت الأبيض. ويبدأ نواب من الحزب الديمقراطي العمل خلال أسابيع على تشريع لتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية الذي استخدمه رؤساء من الحزبين على مدار عقود لتبرير هجمات على أهداف خارج البلاد.

وقال النائب غريغوري ميكس، إن لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة إلغاء «تفويض استخدام القوة العسكرية» الذي سمح بالحرب في العراق عام 2002. وأضاف في مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة من النواب الديمقراطيين أمس «أنوي تجهيز تشريع في لجنة الشؤون الخارجية في الأسابيع القادمة لإلغاء التفويض».

ووافق مجلس النواب في العام الماضي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية 2002 لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.

وقالت النائبة باربرا لي في مؤتمر صحفي: إن تفويض استخدام القوة العسكرية استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلدا.