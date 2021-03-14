ما حدث فاجعة وإهمال مؤلم .. تفاصيل حادث مستشفى الأردن وأول تعليق من الملكة رانيا

الشارقة - اميمة ياسر - ناشد أقرباء مرضى مستشفى السلط الحكومي، أعيان ومسؤولي المنطقة للتحرك بعد حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا، حيث أفادت مصادر طبية بوفاة 8 أشخاص.

وروى فايز الخرابشة، لـRT، أن الوضع سيئ جدا داخل المستشفى، وقال: "المرضى يتحولون للون الأزرق ويموتون في ثوان".

ولفت الخرابشة إلى أن والديه داخل مستشفى السلط، وقال إن "هناك عشرات الوفيات حتى الآن".

وأشار الخرابشة إلى أنه يتم استخدام زجاجات الأوكسجين الصغيرة للمرضى، مشيرا إلى أن الدفاع المدني تدخل للمساعدة، وأن مدير المستشفى لم يكن يجيب على اتصالات أهالي المرضى.

ولفت الخرابشة إلى أن كل عائلات وعشائر السلط متوجهة حاليا للمستشفى للاطمئنان على مرضاها.

الملكة رانيا العبد الله: ما حدث في السلط فاجعة وإهمال مؤلم

اعتبرت الملكة رانيا العبد الله عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن ما حدث في مستشفى السلط الحكومي "فاجعة، وإهمال مؤلم لا يمكن تبريره".

من جهته، اطلع الملك عبد الله الثاني خلال زيارته للمستشفى على مجريات ما حدث، وأمر مدير المستشفى الدكتور عبد الرزاق الخشمان بالاستقالة فورا، كما خرج إلى المواطنين وتحدث إليهم.

ووضع وزير الصحة الأردني نذير عبيدات استقالته أمام رئيس الوزراء بعد الحادث، فيما أكد مصدر مطلع أن "استقالة الوزير جاءت تلبية لأمر ملكي".

وتسبب انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط بالأردن بوفاة 8 أشخاص كانوا يخضعون للعلاج من كورونا.