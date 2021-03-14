الأردن.. 8 وفيات جراء انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط الحكومي.. ووزير الصحة يعلن استقالته

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن عدد من الأشخاص قد توفوا داخل مستشفى السلط الحكومي الجديد في الأردن، جراء انقطاع الأكسجين عن مرضى فيروس كورونا.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" نقلاً عن مصادر طبية، غير رسمية، بأن الحادث أسفر عن تسجيل 8 وفيات.

وصرح وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، بأنه تم تسجيل وفيات جراء الحادث، دون أن يذكر العدد.

وبحسب القناة، فإن الأجهزة الأمنية طوّقت المستشفى، بعد ورود أنباء تتعلق بمشكلة في أسطونات الأكسجين لدى مرضى كورونا على أسرة العناية المشددة في المستشفى.

وقال مدير المستشفى عبدالرزاق الخشمان إن نفاذ الأوكسجين من الأجهزة الخاصة بمرضى فيروس كورونا ناجم عن كمية الاستهلاك الكبيرة وهو أمر متوقع لكثرة الضغط على الأجهزة.

وأكد الخشمان أنه تمت السيطرة على مشكلة الأكسجين ولم يتم تحويل أي مريض إلى وحدة العناية المشددة بسبب تردي حالتهم.

وأفادت وسائل إعلامية بأن وزير الصحة الأردني وضع استقالته أمام رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، على خلفية حادث انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الذي يعالج مرضى كورونا.

كما وجه رئيس الحكومة النيابة العامة بفتح تحقيق بالحادث، مؤكداً ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسئولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

يشار إلى أن الأردن يشهد في الأسابيع الأخيرة، أرقاماً قياسية في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة الأردنية، في وقت سابق، عن تشديد الإجراءات والقيود شملت فرض حظر تجول شامل أيام الجمعة من كل أسبوع في جميع مناطق المملكة، مع تعليق أداء صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس حتى نهاية الشهر الجاري.

كما شملت الإجراءات تمديد ساعات الحظر الليلي اعتباراً من يوم السبت المقبل وحتى إشعار آخر، وغيرها من الإجراءات.

كذلك، علقت الحكومة العملية التعليمية في مدارس وجامعات المملكة حتى إشعار آخر.