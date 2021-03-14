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الخارجية الروسية: جولة لافروف الأخيرة للخليج أكثر من مثمرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

وصفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء أمس السبت، جولة وزير الخارجية سيرجي لافروف في عدد من دول الخليج مؤخرًا، بأنها "كانت أكثر من مثمرة".

وأضافت زاخاروفا، في تعليق لها، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن المحادثات لم تكن بروتوكولية، بل معمقة وطالت مجمل العلاقات الثنائية وتوجهاتنا و إجراءاتنا العملية على صعيد القضايا الدولية والشؤون الإقليمية".

وأوضحت أن لافروف أجرى مباحثات متعددة الأوجه وشملت خططا كبيرة للمستقبل، وسبل تنفيذها، مشيرة إلى أن جميع الأطراف ناقشت قضايا في مجالات مختلفة وفي مقدمتها الوضع في سوريا والتفاعل الاقتصادي والتعاون في مكافحة جائحة .

جدير بالذكر أن لافروف قام بجولة في دول الخليج في الفترة من 9 إلى 11 مارس، شملت والإمارات وقطر.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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