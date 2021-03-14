استمرار منع الحوثيين صيانة الناقلة «صافر»

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وكالات)

أكدت الأمم المتحدة أن نقاشاتها مع ميليشيات الحوثي الإرهابية، بشأن ناقلة صافر النفطية، مازالت جارية بسبب عراقيل تضعها الميليشيات أمام فريق فني أممي لتقييم حالة الناقلة التي تحوي أكثر من مليون برميل نفط خام يخشى من تسربه وإحداثه كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك، إن الجانب الأممي ما زال منخرطاً في النقاش مع الحوثيين، لحل جميع القضايا والطلبات المتعلقة بالترتيبات اللوجستية والأمنية للقيام بزيارة تفتيشية للناقلة وصيانتها، معرباً عن أمله في سرعة الوصول إلى اتفاق يجنب البيئة البحرية كارثة وشيكة.