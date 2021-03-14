أفغانستان: عشرات القتلى والجرحى في هجوم بسيارة مفخخة

ابوظبي - سيف اليزيد - هرات (وكالات)

أفاد مسؤولون أفغان، أمس، بأن انفجاراً قوياً بسيارة مفخخة وقع قرب مركز للشرطة في ولاية هرات غرب أفغانستان، وهو ما أدى إلى سقوط 8 قتلى، ونحو 53 جريحاً، غالبيتهم الكبرى من النساء والأطفال.

وقال سيد عبدالواحد قتالي حاكم الولاية: إن من بين القتلى نساء وأطفالاً، مضيفاً «إن 53 على الأقل بينهم مدنيون وأفراد من قوات الأمن أصيبوا في الانفجار».

وتابع: «إن أضراراً لحقت أيضاً بعشرات المنازل والمتاجر القريبة، وهرع رجال الإنقاذ إلى موقع الانفجار لمساعدة العديد من المحاصرين تحت الأنقاض».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير إلا أن مسؤولين محليين يلقون باللائمة على متمردي حركة «طالبان».

وتسيطر الحكومة الأفغانية على هرات، واحدة من أكبر المدن الأفغانية، غير أن المناطق الريفية المحيطة بها تشهد معارك بين القوات الأفغانية و«طالبان».

وتعهدت حركة «طالبان»، في إطار عملية السلام التي بدأت العام الماضي، بعدم تنفيذ هجمات كبرى في المدن.

غير أن المدن الكبرى تشهد منذ عدة أشهر موجة اغتيالات استهدفت صحافيين وقضاة وأطباء وشخصيات سياسية ودينية ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وحملت كابول وواشنطن حركة طالبان مسؤولية الاغتيالات.

واتهم الرئيس الأفغاني أشرف غني «طالبان» بشن الهجوم، معلناً أنهم «يواصلون حربهم وعنفهم غير المشروع ضد شعبنا»، و«أظهروا من جديد عدم نيتهم للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمات الحالية».

بالتوازي، ندد مجلس الأمن الدولي «بأشدّ العبارات بالعدد المقلق للهجمات التي تستهدف مدنيّين عمداً في أفغانستان».

وحضّ أعضاء المجلس «أطراف المفاوضات على اتّخاذ إجراءات لبناء الثقة، بما في ذلك الحدّ من العنف، وعلى مواصلة الانخراط بحسن نيّة» في عمليّة السلام.

ومع نفاد الوقت للتوصل إلى اتفاق مع اقتراب موعد سحب واشنطن قواتها من أفغانستان، يسعى الأميركيون لإعطاء دفع للمفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي للنزاع الأفغاني.

إلى ذلك، قال مجلس الأمن القومي الأفغاني، أمس، إن الحكومة الأفغانية أكدت مشاركتها في مؤتمري سلام منفصلين أحدهما تدعمه الولايات المتحدة والآخر ترعاه روسيا.

وأكد مسؤولون أن من المقرر عقد المؤتمر المدعوم من روسيا يوم الخميس المقبل، 18 مارس، بينما سيعقد المؤتمر الآخر الذي ترعاه الولايات المتحدة الشهر المقبل.