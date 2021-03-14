80 في المئة من سكان إيطاليا سيتلقون اللقاح خلال هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - مارس - 2021 10:57 مساءً

أعلنت إيطاليا أنها تستهدف تطعيم ما لا يقل عن 80 في المئة من سكانها ضد كوفيد-19 بحلول أيلول من خلال تكثيف حملة التطعيم اليومية.

وكشف فرانشيسكو باولو فيغليولو المفوض الخاص الجديد لفيروس كورونا عن خطة عامة لتوزيع 500 ألف جرعة لقاح يوميا، وفقا لبيان صادر عن مكتب مجلس الوزراء.

وسجلت إيطاليا 101881 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في شباط من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم. وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن ثلاثة ملايين و200 ألف.