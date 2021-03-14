فايزر أم موديرنا أم جونسون.. أياً من هذه اللقاحات يفضله فاوتشي؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

خلال لقاء تلفزيوني، ولدى سؤاله عن اللقاح الذي يفضله من بين لقاحات : فايزر، موديرنا، وجونسون أند جونسون، أجاب كبير خبراء الأوبئة الأميركيين دكتور أنتوني فاوتشي بالقول “إن اللقاحات الثلاثة فعالة”.

وأوضح فاوتشي خلال اللقاء الذي يبث على قناة “سي بي أس”، أن أهم شيء ينبغي أن يفعله الشخص هو الحصول على التطعيم بأسرع ما يمكن لحماية نفسه وعائلته ومجتمعه.

وأضاف في معرض رده على السؤال”لا خيار مفضلا لدي. لقد أخذت موديرنا لأنه اللقاح الذي تم توزيعه علينا في معاهد الصحة العامة، وإذا زودونا بلقاح آخر لأخذته فورا”.

وقال فاوتشي إنه غير متأكد مما إذا كانت أميركا ستقضي على وباء كوفيد-19 تماما، لكنه أضاف “أنا متأكد تماما من أن الأمور ستعود إلى طبيعتها في خاتمة المطاف”.

واعتبر فاوتشي أن لإدارة الرئيس جو بايدن دورا في النجاح الذي تحقق على صعيد مواجهة الفيروس.

وتمكنت الولايات المتحدة، بحلول الجمعة، من تطعيم أكثر من 100 مليون شخص، كما أقر الكونغرس حزمة تحفيز ضخمة لدعم الاقتصاد ومساعدة الأسر التي تضررت كثيرا من الوباء.