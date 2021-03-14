بتكوين يواصل صعوده ويتجاوز عتبة 60 ألف دولار!

جدة - عبدالحي حسين - تجاوزت قيمة عملة بيتكوين السبت لأول مرة عتبة 60 ألف دولار، ويقول خبراء إن ذلك جاء بدفع من خطة التحفيز الاقتصادي الأميركية.

ووفق موقع “كوين ماركت كاب” المختص، ارتفعت قيمة العملة الرقمية المشفرة إلى 60197 دولار عند منتصف اليوم السبت، وهي تواصل التأرجح عند هذه العتبة الرمزية بعد ظهر السبت.

وتواصل عملة بيتكوين تحقيق زيادات قياسية، وقد تضاعفت قيمتها ثلاث مرات في الأشهر الأخيرة، إذ كان سعرها 20 ألف دولار فقط منتصف دجنبر.

وقال المحلل في موقع “ماركتس دوت كوم” نيل ويلسون في مقال أمس الجمعة إن بيتكوين في الأيام الماضية “ارتفعت لأن المستثمرين ينتظرون وصول الشيكات” للأميركيين في إطار خطة التحفيز الاقتصادي.

ومن المنتظر أن يحصل الأميركيون اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع على شيكات وتحويلات بقيمة 1400 دولار للفرد بموجب الخطة التي تبلغ قيمتها 1900 مليار دولار والتي وقعها الرئيس جو بايدن الخميس.

بدوره قال المحلل في “افا ترايد” نعيم اسلام إن “شيكات التحفيز الأميركية ستسمح لصغار المستثمرين بوضع جزء من أموالهم في البيتكوين”. وأضاف أنه ينتظر استمرار زيادة قيمة العملة “بالنظر إلى أن شراء بيتكوين أصبح أسهل بكثير الآن”.

لكن النمو المتسارع للعملة المشفرة يثير قلق بعض مراقبي السوق الذين لا يستبعدون حدوث هبوط حاد، أو حتى انفجار الفقاعة.

وفي حين يخشى كثيرون تقلب سوق بيتكوين، يقدر آخرون أن الوضع مختلف عن عام 2017 عندما ارتفعت الأسعار قبل أن تنهار بداية عام 2018.

وبخلاف صناديق الاستثمار وبعض الشركات على غرار “تيسلا” الأميركية لتصنيع السيارات التي استثمرت مليارا ونصف مليار دولار في العملة الرقمية المشفرة، اشترى كثير من الأفراد كسورا من بيتكوين بفضل منصات بيع عديدة ازدهرت في الأعوام الأخيرة.