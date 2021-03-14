مقتل أكثر من 20 حوثياً في حجة والتصدي لهجوم بالجوف

محمد الفلاح - مقتل أكثر من 20 حوثيا في حجة والتصدي لهجوم بالجوف

السبت 13 مارس 2021

قُتل أكثر من 20 مسلحاً من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، فيما جرح آخرون، خلال مواجهات مع القوات الحكومية بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، السبت.



وقالت مصادر عسكرية، إن مواجهات عنيفة دارت بين ميليشيات الحوثي والقوات الحكومية، إثر هجوم حوثي على المواقع الحكومية بمديرية عَبْس غربي المحافظة.

وأفادت المصادر أن الميليشيات شنّت هجمات مكثفة من اتجاه مديريتي أسلم ومستبأ في محاولة لاستعادة المناطق التي خسرتها لصالح القوات الحكومية الجمعة.

لكن القوات الحكومية تصدت لتلك الهجمات وكبدت ميليشيات الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد.