27 وفاة و1784 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 27 وفاة، و1784 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1484 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في فلسطين.



وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين - أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 89.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين ..لفتت الكيلة إلى وجود 170 مصابا في غرف العناية المكثفة بينهم 48 على أجهزة التنفس الاصطناعي.