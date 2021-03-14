لبنان يوقف 30 سوريا

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وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، «إنه في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان جرى أمس الأول ضبط حافلة لنقل الركاب وعلى متنها 30 شخصا من التابعية السورية، بينهم 12 قاصرا، وذلك في بلدة دير عمار المنية، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة».
وكان وزير السياحة اللبناني، رمزي مشرفية، أكد بأن جميع الوزراء السوريين الذين التقاهم في دمشق أعربوا عن استعدادهم الكامل للعمل معا لتفعيل ملف عودة النازحين السوريين.
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