السعودية تدعم الأيتام للصمود في عدن ومأرب والمهرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استكمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في محافظات عدن ومأرب والمهرة.

وجرى خلال فبراير الماضي تقديم 3,000 خدمة، توزعت في مجالات الدعم النفسي والمجتمعي والرعاية الصحية الأولية والكفالة النقدية، استفاد منها 1,000 فرد في كل من محافظة عدن ومأرب والمهرة، بهدف تقديم الرعاية التكاملية للأيتام وأسرهم من خلال تأمين الرعاية الصحية وضمان الوصول للخدمات التعليمية، ودمج الأيتام في المجتمع.

وفيما أعلن المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحيران وحرض وعبس ورازح التابعة لمحافظة حجة، كشف أن مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة تعز قدم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ حيث قدم 2,216 خدمة في فبراير الماضي وزعت على 1,192 مستفيدا، حيث جرى تركيب 46 طرفا صناعيا استفاد منها 46 فردا، وتنفيذ 99 خدمة في مجال قياس الأطراف الصناعية بلغ عدد مستفيديها 99 فردا، وفي مجال الأطراف التقويمية بلغ عدد الخدمات المقدمة 39 خدمة استفاد منها 39 شخصا.

وواصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.