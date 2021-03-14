تونس تحبط 6 عمليات لاجتياز حدودها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت قوات الأمن التونسية التابعة لمحافظة صفاقس جنوب شرق البلاد 6 عمليات لاجتياز الحدود البحرية خلسة، أوقفت خلالها 128 مهاجرا غير شرعي منهم 33 تونسيا والبقية من جنسيات أفريقية. وأكد الناطق الرسمي باسم إقليم الوسط للحرس البحري التونسي علي العياري، أنه تم خلال العملية حجز 4 مراكب و3 محركات بحرية وسيارة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الموقوفين.



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