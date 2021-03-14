شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تتعهد وثلاثة حلفاء بإنتاج مليار جرعة في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد زعماء الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند بإنتاج مليار جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا، في الهند بحلول نهاية عام 2022 في وقت دعت فيه 5 دول في الاتحاد الأوروبي إلى قمة حول التفاوت في توزيع اللقاحات بين الدول الأعضاء، في حين أعلنت مجموعة «أسترازينيكا» عن تأخير جديد في عمليات تسليم شحنات لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إنّ «القادة الأربعة اتخذوا التزاماً مشتركاً رائعاً، مع قدرات الإنتاج الهندية والتكنولوجيا الأمريكية والتمويل الياباني والأمريكي والخدمات اللوجستية الأسترالية، تعهدت (الرباعية) بتقديم ما يصل إلى مليار جرعة» إلى جنوب شرقي آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ «وما يتجاوزهما بحلول نهاية عام 2022». وسيتناول هذا الالتزام بشكل خاص اللقاح الأمريكي جونسون آند جونسون. وعملياً، ستسهم مؤسسات مساعدات التنمية الأمريكية واليابانية في تمويل إنتاج هذه اللقاحات من قبل شركة «بيولوجيكل-اي» الهندية.

أسترازينيكا..تأخير جديد

من جهة ثانية، أعلنت مجموعة «أسترازينيكا» أمس السبت، عن تأخير جديد في عمليات تسليم شحنات لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى القيود على التصدير. وقال متحدث باسم المجموعة إن «أسترازينيكا تأسف لإعلانها تقليص عمليات تسليم اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى الاتحاد الأوروبي رغم عملها الدؤوب لتسريع الإمداد». وقررت المجموعة التي تواجه صعوبات في الإنتاج، استخدام مواقعها للتصنيع خارج الاتحاد الأوروبي لتسليم الدول الأعضاء ال27 طلبياتها لكن «للأسف، قيوداً على التصدير ستقلّص عمليات التسليم في الربع الأول» من العام و«على الأرجح» في الربع الثاني، بحسب المتحدث.

وتسعى المجموعة لتسليم مئة مليون جرعة في النصف الأول من العام، تتوزع إلى 30 مليوناً في الربع الأول و70 في الربع الثاني.

دعوة إلى قمة أوروبية

وفي سياق آخر، دعت النمسا وجمهورية تشيكيا وسلوفينيا وبلغاريا ولاتفيا لعقد قمة لقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة «التفاوتات الكبيرة» في توزيع اللقاحات، على ما جاء في خطاب نشر أمس السبت. وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الجمعة إنّ بعض دول التكتل قد تكون وقعت «عقوداً سريّة» مع شركات اللقاحات لتلقي جرعات أكثر مما يحق لها بموجب الاتفاقيات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الأمر متروك للدول الأعضاء «لطلب أقل أو أكثر من لقاح معين»، فيما قال مسؤول آخر في التكتل السبت إن «التنسيق لمكافحة الوباء» سيكون النقطة الأولى للمناقشات خلال القمة القادمة، المقرر عقدها في نهاية آذار/مارس.

والجمعة، أرسل كورتز ونظراؤه الأربعة خطاباً إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، قالوا فيه إن «تسليم جرعات اللقاح من قبل شركات الأدوية إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يتم تنفيذه على قدم المساواة».

وتابعوا «إذا استمر تطبيق هذا النظام، فسيواصل خلق ومفاقمة تفاوتات كبيرة بين الدول الأعضاء بحلول الصيف، حيث سيتمكن البعض من الوصول إلى مناعة القطيع في غضون أسابيع قليلة بينما سيتخلف البعض الآخر كثيراً عن الركب». وأضافوا في بيانهم «لذا ندعوكم... لإجراء مناقشة حول هذه المسألة المهمة بين القادة في أقرب وقت ممكن».

وأكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية تلقيها الخطاب وقال «نقوم بدراسته وسنرد في الوقت المناسب».

تحذير ألماني

على صعيد آخر، حذر خبراء الصحة الألمان، من أي تخفيف لإجراءات العزل العام المفروضة لمواجهة تفشي كورونا بعد أن قفز عدد الإصابات مرة أخرى بسبب انتشار السلالة الأكثر عدوى التي جرى اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

وقال كارل لاوترباخ الخبير الصحي لدى الحزب الديمقراطي الاشتراكي لصحيفة أوجسبورجر ألجماينه «لن نرتاح حتى يستقر عدد الإصابات أو ينقص». (وكالات)