شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحدد هوية المسؤول عن مجزرة صلاح الدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”:

شيّع المئات في شمال بغداد أمس السبت ثمانية عراقيين قتلوا على أيدي متطرفين بإحدى قرى محافظة صلاح الدين في مجزرة دموية أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عنها، فيما أكدت السلطات الأمنية العراقية أنها تمكنت من تحديد هوية المسؤول عن المذبحة وهو من سكان القرية السابقين. وأسفرت الجريمة عن مقتل ستة أفراد من عائلة واحدة ومنتسب في شرطة صلاح الدين ومحام. وقالت القوات الأمنية إن منفذي الجريمة من عناصر «داعش» تسللوا إلى القرية وهم يرتدون الزي العسكري بحجة تفتيش في منازل الضحايا.

انتقام إرهابي

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان، «أن اللجنة التحقيقية المشتركة المكلفة بالتحقيق بالجريمة البشعة التي وقعت في قرية البو دور في تكريت عن اكتمال التحقيقات بالحادث. وتوصلت إلى أن منفذي الجريمة هم عناصر من «داعش» الإرهابي تسللوا إلى القرية بشكل راجل وهم يرتدون الزي العسكري بحجة تفتيش منازل المغدورين في أطراف القرية وقاموا بتنفيذ جريمتهم الغادرة بحق الأبرياء العزل المشهود لهم بالمواقف الوطنية». وتابعت: «حددت القوات الأمنية هوية المسؤول عن الجريمة وهو سكن القرية السابقين وقامت العوائل بطرده من قريتهم رفضاً لأعماله الإرهابية وجاء لينتقم من هؤلاء الأبرياء العزل وأبنائهم النشامى».

القصاص العادل

وتعهدت السلطات العراقية بالقبض على كافة «القتلة الإرهابيين المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والقضاء بشكل تام على فلول «داعش» الإرهابي وأذنابه». وكان تنظيم «داعش» الإرهابي أعلن مسؤوليته عن جريمة البو دور في محافظة صلاح الدين، التي راح ضحيتها 9 أشخاص بينهم نساء وأطفال.

إحباط هجوم كركوك

من جانب آخر، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس السبت، إفشال مخطط لاستهداف القوات الأمنية في محافظة كركوك. وقالت المديرية، في بيان، إنه «بعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة أشارت لوجود عبوات ناسفة ومساطر تفجير بأحد أوكار «داعش» معدة لاستهداف قواتنا الأمنية وعلى أثر ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة ولواء المشاة 45 من مداهمة أحد أوكار الدواعش في منطقة الصمود بقضاء داقوق في محافظة كركوك». وأشارت إلى، أنه «تم ضبط بداخله 31 عبوة ناسفة، و31 مسطرة تفجير، فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعياً». وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية أكدت في وقت سابق اعتقال أحد الإرهابيين الخطرين في ناحية زمار بمحافظة نينوى شمالي البلاد. وقال مصدر أمني، إنه «بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود أحد الإرهابيين في ناحية زمار ضمن قاطع الفوج الثالث مشاة التابع للفيلق 15، على الفور خرجت قوة وبعملية استباقية وتم إلقاء القبض على الإرهابي المكنى أبو كريم». وأضاف «المعتقل كان مقاتلاً ضمن ما تسمى بفرقة (عين جالوت) الإرهابية، وصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/ إرهاب».