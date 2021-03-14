شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف أحد أخطر زعماء المافيا الإيطالية في مدينة برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - أ ف ب

أعلنت شرطة إقليم كتالونيا في إسبانيا توقيف أحد زعماء مافيا كالابريا الإيطالية (ندرانغيتا) في مدينة برشلونة، مشيرة إلى أنه من أخطر المجرمين المطلوبين في إيطاليا.

وأوقف المشتبه فيه البالغ 34 عاماً، والذي عرّف عنه الحرس المدني الكتالوني بالحرفين الأولين من اسمه «ج. ر.»، في سوق سانت جيرفاسي الكبير في برشلونة، بفضل مراقبة أحد أفراد أسرته.

وقد كان متوارياً «منذ سنوات» ومطلوباً في إيطاليا بتهمة الاتّجار بالمخدرات وتبييض الأموال، والانتماء إلى منظمة مافيوية، بحسب ما أعلنت الشرطة في بيان.

ولفتت الشرطة إلى أنها بدأت عمليات البحث إثر تلقيها معلومات من محققين فرنسيين متخصصين في مكافحة المخدرات، ونجاحها في تقصي أحد أفراد أسرته بمساعدة الشرطة الإيطالية.

وحكمت محكمة إيطالية غيابياً على المشتبه فيه في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بالسجن 20 عاماً على خلفية دوره المركزي في شبكة اتّجار بالمخدرات وتبييض أموال في إيطاليا.

كما أوقف والده البالغ 74 عاماً، والمرتبط بالمافيا، في مدينة بارما الإيطالية، بحسب الشرطة في إقليم كتالونيا.

وتُصنف مافيا «ندرانغيتا» في منطقة كالابريا جنوب إيطاليا من أقوى شبكات الجريمة المنظمة وأكثرها ثراءً بفعل تحكمها بجزء كبير من تجارة الكوكايين المهرب إلى أوروبا.

وقد وسعت أنشطتها في العالم أجمع، وبات خطرها أكبر من مافيا «كوسا نوسترا» الإيطالية في سيشيليا.