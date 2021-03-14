شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ» المصري ينتقد تقرير مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

وجهت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الشيوخ المصري، انتقادات عنيفة، السبت، للتقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وما تضمنه من أكاذيب حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعدد من البلدان العربية. وقالت اللجنة، في بيان لها، إن التقرير جاء مليئاً بالمغالطات، التي تعكس عدم الإلمام بحقيقة الأوضاع بمصر أو القوانين المصرية، وما تتبناه الدولة من سياسات تشريعية، تعمل على حماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان، تلبية لنصوص الدستور، واتساقاً مع الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ولفتت اللجنة إلى الدور الكبير الذي تلعبه مصر في محاربة الإرهاب، وكيف حظي بإشادات إقليمية ودولية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تراعى القيم والثوابت والهوية الوطنية، مع تأكيد اتباع منهج التدرج وفقاً للأولويات والاحتياجات والإمكانات المتاحة، مشيرة إلى أن التقرير الصادر عن المجلس التابع للأمم المتحدة، اعتمد على مصادر غير أمينة ولا تعلم شيئاً عن جهود الدولة المصرية، في مجال حقوق الإنسان على كافة الصعد، في الوقت الذي تسير فيه مصر بخطوات سريعة على طريق كفالة وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، وتنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من تحديات اقتصادية وعمليات إرهابية، تهدف إلى عرقلة جهودها المبذولة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في كافة مناحي الحياة. وأهابت اللجنة، بجميع المهتمين التحقق من صحة ما يقومون بنشره والتواصل مع الجهات المعنية في الدولة المصرية للتأكد من المعلومات، وأن تعتمد على القوات الرسمية في الحصول على المعلومات الدقيقة، وعدم الاعتماد على التقارير المعلبة أو المصادر التي لها مصالح شخصية مع الدولة المصرية، وتستغل هذا الملف فزاعة بعد تسييسه.