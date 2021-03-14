شكرا لقرائتكم خبر عن المقاتلات الروسية تدك مواقع «داعش» في البادية السورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل الطائرات الحربية الروسية شن غارات على مواقع «داعش» في قطاعات عدة ضمن البادية السورية (من ريف حمص الشرقي وصولاً إلى باديتي دير الزور والرقة)، بينما يتركز القصف الجوي على بادية حماة. وأكد المرصد السوري، تنفيذ الطائرات الحربية الروسية 22 غارة جوية منذ فجر أمس السبت، ليرتفع عدد الغارات الروسية منذ فجر أمس إلى 97، حيث نفذت هذه الطائرات، الجمعة، 75 غارة جوية. وتأتي الغارات تزامناً مع استمرار عمليات البحث عن خلايا التنظيم في عدة قطاعات من البادية السورية.

وفي سياق متصل، أكد المرصد، السبت، انتشار عناصر من المسلحين التابعين لروسيا والحكومة السورية في مثلث الرقة-حلب-حماة في البادية السورية، وذلك لتأمين طريق قوافل النفط القادمة من شمال شرقي سوريا، إضافة إلى استمرار تلك القوات في البحث عن خلايا تنظيم «داعش» وتفكيك الألغام في مناطق متفرقة هناك.

وكان المرصد قد أعلن الخميس، تنفيذ المقاتلات الروسية نحو 25 غارة جوية على مناطق انتشار التنظيم ضمن مثلث حلب- حماة- الرقة، وعند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور في البادية، وسط معلومات عن خسائر بشرية. وتحاول روسيا الحد من تحركات التنظيم ونشاطه الكبير عبر قصف جوي مكثف بعد فشلها في القضاء عليه من الأرض.

وأشار المرصد في 10 مارس كذلك إلى طلعات جوية مستمرة للطائرات الحربية الروسية على البادية السورية، وسط تنفيذها غارات مكثفة تستهدف مناطق انتشار «داعش» وكهوف ومغارات يتحصن فيها التنظيم، ضمن منطقة مثلث حلب- حماة- الرقة، وتحديداً في بادية أثريا والرهجان بالإضافة لبادية الرقة وعند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة.

ووثق المرصد مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لسيدة وطفلة ورجلين في هجمات داعش. كما وثق المرصد كذلك مقتل 841 من تنظيم «داعش» في الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات. على صعيد آخر، تداول عدد من الصفحات تسجيلاً مصوراً لانفجار سيارة في ريف محافظة حلب السورية، يظهر أن الانفجار سبقه حريق فيها. وذكرت صفحات ووسائل إعلام محلية أن التفجير الذي وقع عند مفرق صرين في ريف مدينة عين العرب (شمال شرقي حلب) نجم عن انفجار «سيارة محملة بمواد متفجرة». (وكالات)