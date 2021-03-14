شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني» يستضيف جلسة البرلمان الإماراتي للطفل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يعقد البرلمان الإماراتي للطفل جلسته الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الأول، يوم الاثنين 15 مارس/آذار 2021، والذي يتزامن مع احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي.

ويستضيف المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعات البرلمان الإماراتي للطفل الذي سيعقد جلسته الإجرائية الأولى افتراضياً في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع جائحة كورونا.

وتشهد الجلسة الأولى كلمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكلمة لصقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تعقبها كلمة لأكبر الأعضاء سناً، وإقرار النظام الأساسي للبرلمان الإماراتي للطفل، ومن ثم ينتخب أعضاء البرلمان الرئيس ونائبه ومقرر المجلس ولجانه الدائمة، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال سرياً وبالأغلبية المطلقة للحاضرين.

وقال الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي: «إن خطوات عمل البرلمان الإماراتي للطفل تسير وفق ما هو مخطط لها».وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: «إن إنشاء البرلمان الإماراتي للطفل يأتي إيماناً من دولة الإمارات، بأهمية مشاركة الطفل في جميع المجالات».