شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة صديقة للطفل» يطلق حملة «حق اللعب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: الخليج

احتفاءً بيوم الطفل الإماراتي؛ أطلق مكتب الشارقة صديقة للطفل، التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حملة ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتشجيع الأطفال واليافعين على الاحتفال بهذه المناسبة، التي تصادف 15 مارس/ آذار كل عام؛ عبر مسابقة تفاعليّة حول «حق الطفل في اللعب».

وتأتي احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي هذا العام تحت شعار «حق اللعب»؛ حيث تتطلع إلى أن يكون اليوم مناسبة لرفع الوعي بأهمية اللعب كواحد من الاحتياجات الأساسية للأطفال، بما يحقق الالتزام بالبنود التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، وقانون حقوق الطفل في دولة الإمارات (قانون وديمة).

وكشف المكتب الهدف من إطلاق المسابقة وآليات المشاركة فيها؛ إذ تأتي بهدف تشجيع الأطفال واليافعين والشباب في الإمارات على مشاركة فهمهم وتجربتهم في اللعب؛ وذلك عبر تصوير ونشر فيديوهات مبتكرة وإبداعية؛ حيث يستمر المكتب في استقبال المشاركات حتى 31 مارس. وخصص المكتب جوائز للفائزين في المسابقة، الذين سيتم اختيارهم وفق التزامهم بالشروط.

وكان مكتب الشارقة صديقة للطفل قد نظّم اجتماعاً تنسيقياً بحضور 50 شخصاً يمثّلون 35 مؤسسة وإدارة في إمارة الشارقة؛ وذلك بهدف توحيد رسائل الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي، والتركيز على مقوّمات الشارقة الصديقة للأطفال واليافعين في الأنشطة والفعاليّات والحملات الترويجية بهذه المناسبة، وعرضها عبر منصات موحّدة.

وقالت الدكتورة حصة خلفان الغزال، المديرة التنفيذية لمكتب الشارقة صديقة للطفل: «إن حقوق الطفل متعددة وغير قابلة للتجزئة، ولا يمكن إعطاء الطفل بعض حقوقه وحرمانه من غيرها، واللعب يعد أحد الحقوق الأساسية التي يجب أن يحظى بها كل طفل، فاللعب يؤثر في نمو الطفل الجسدي والعاطفي والذهني، ويعزز من نشأته السليمة وهو إحدى الآليات الأساسية لاكتساب الطفل المعارف والوعي بمحيطه والتعرف إلى مواهبه وتعزيز مهاراته في التواصل واكتساب اللغة وغيرها من المهارات».