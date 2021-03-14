شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوكرانية تستعرض العلاقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي ”الخليج 365”

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوكرانية في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الافتراضي الأول مع برلمان جمهورية أوكرانيا برئاسة سارة محمد فلكناز رئيسة لجنة الصداقة في المجلس الوطني الاتحادي.

شارك في الاجتماع الافتراضي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوكرانية كل من: ميره سلطان السويدي نائبة رئيس لجنة الصداقة، والدكتور علي راشد النعيمي، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، ومروان عبيد المهيري، والدكتورة موزه محمد حمرور العامري، كما حضرها المهندس سالم أحمد الكعبي سفير دولة الإمارات في كييف، ومن الأمانة العامة للمجلس عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وشارك في الاجتماع من البرلمان الأوكراني أعضاء لجنة الصداقة الأوكرانية الإماراتية برئاسة آنا بورتوفا.

وأعربت سارة فلكنازعن رغبة المجلس الوطني الاتحادي في تطوير علاقات التعاون بين البرلمانين من خلال توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون وتبادل الخبرات بين المجلس الوطني وبرلمان جمهورية أوكرانيا.

وتحدثت ميره السويدي عن جهود دولة الإمارات في تمكين المرأة.

ونوه مروان المهيري بحجم التبادل التجاري بين البلدين والذي يبلغ 1.07 مليار دولار أمريكي وفقاً لإحصائيات عام 2019. وتحدثت الدكتورة موزة العامري خلال الاجتماع عن جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى المحلي والدولي.

وعرضت الدكتورة حواء المنصوري جهود الدولة في توفير اللقاحات لمكافحة فيروس «كوفيد 19»، وإجراءاتها لعودة المجتمع للحياة الطبيعية من خلال تطعيم أكثر من 60% من سكان الدولة. وأكد الدكتور علي راشد النعيمي أن للدولة نهجها وقيمها في التعامل مع جميع دول العالم ودورها في ترسيخ قيم التسامح والسلام.

من جانبها هنأت آنا بورتوفا المرأة الإماراتية بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، مشيدة بجهود دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة وخاصة في المجال البرلماني.